Tenet: il film di Christopher Nolan troppo lungo per i cinema cinesi (Di lunedì 20 luglio 2020) Ai guai causati al mondo del cinema dal Coronavirus si aggiunge ora un dettaglio che potrebbe fare ridere, se non avesse conseguenze potenzialmente disastrose: 'Tenet', l'attesissimo nuovo film di ... Leggi su quotidiano

cinefilosit : Tenet: a rischio l'uscita in Cina a causa della durata del film #ILoveCinefilos - radioitaliacina : Tenet: ecco perchè il film potrebbe non uscire in Cina - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cina – Tenet troppo lungo per essere proiettato nelle sale? - Gianskrt : @wtunicorn Personalmente il miglior film su un supereroe di sempre , ma giustamente quando lo sbaglia un film Nolan… - cinemaecritica : Il Cinema è Morto…Anzi Risorgerà Il Pensiero di Esperti e Registi per Battere i Fantasmi della Pandemia Leggi Più…… -