Tenet: data di uscita negli USA nuovamente posticipata per il film di Christopher Nolan (Di lunedì 20 luglio 2020) Tenet non uscirà, come annunciato, il 12 agosto negli Stati Uniti: la data del debutto è stata nuovamente posticipata. Tenet non uscirà negli Stati Uniti il 12 agosto: Warner Bros ha annunciato che la data di uscita è stata nuovamente posticipata e un nuovo annuncio dovrebbe essere imminente. Il debutto sul grande schermo potrebbe quindi avvenire prima in altre nazioni, dove gli spettatori possono già tornare nei cinema, e non resta che attendere per scoprire le decisioni dello studio. Toby Emmerich, a capo di Warner Bros, ha dichiarato: "Condivideremo a breve una nuova data di uscita nel 2020 per Tenet, il ... Leggi su movieplayer

