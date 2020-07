‘Temptation Island 7’, lieto fine (con sorpresa) per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? L’indiscrezione (Di lunedì 20 luglio 2020) Il finale di Temptation Island si sta avvicinando e così anche i rumor e le anticipazioni iniziano a susseguirsi. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ha messo alla prova anche quest’anno sei coppie, tra Vip e Nip, nonostante il Covid-19. Vi avevamo già riportato il gossip – poi risultato vero – che dava per certa la rottura tra Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis. D’altro canto, anche ciò che viene riportato su Antonella Elia e Pietro Dalle Piane non sembrerebbe essere un destino così roseo. Non c’era mai stata, invece, alcuna voce di corridoio su Manila Nazzaro ed il suo compagno, Lorenzo Amoruso. I due, in coppia da circa tre anni, sono arrivati a Temptation Island per giungere ad un punto di svolta nella loro relazione. ... Leggi su isaechia

Bert96602677 : @AlexTebi @Chandramas Torna a guardare temptation island... il tuo cervello è tarato su quella frequenza..?? - WaldoVanVerhoek : @esterviola @MiriamEresiarco @IOdonna Oggi c'è temptation island e non c'è nemmeno Credolin - IlMagoDiOzzac : La situazione piede e gamba dopo aver beccato 3 semafori rossi di fila e aver tenuto tutto il tempo il piede sul fr… - kurafornication : Un uomo che guarda temptation island che assorbenti usa? - clikservernet : Temptation Island 2020, Ciavy: “Valeria? Non mi sono mai fidato di lei” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna