Tax day, niente rinvii: oggi si pagano le scadenze del 30 giugno. Confcommercio lancia l’allarme (Di lunedì 20 luglio 2020) E’ arrivato il Tax day: senza ulteriori proroghe oggi si dovranno versare i tributi che scadevano il 30 giugno scorso. Molte imprese rischiano la chiusura. ROMA – Quest’anno il Tax day è il 20 luglio. Imprese e commercialisti speravano che il Governo prorogasse ulteriormente le scadenze ma non sarà così. In sostanza, oggi vanno in pagamento i tributi previsti al 30 giugno scorso; poi, il 20 agosto bisognerà pagare quelli che avevano scadenza al 30 luglio. 8,4 miliardi di sforamento “L’ulteriore proroga inciderebbe sulle previsioni delle imposte autoliquidate, nella nota di aggiornamento del Def da presentare entro fine settembre“. Così, Alessio Villarosa, sottosegretario al Mef, ha spiegato la decisione di non prorogare ... Leggi su newsmondo

Potrebbero esserci novità per le partite Iva in un futuro nemmeno lontano. «Ogni anno assistiamo a un calendario che slitta e si adatta alle esigenze dei cittadini e a quelle dell’erario. Ecco, forse ...

