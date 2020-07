Tax day 20 luglio, niente proroga a settembre: tutti i pagamenti entro oggi (Di lunedì 20 luglio 2020) Un lunedì da incubo quello di oggi 20 luglio per milioni di italiani, che si troveranno alle prese con i pagamenti di molte scadenze fiscali non più rinviabili. Il Governo infatti ha bocciato la proroga a settembre degli adempimenti per imprese e partite Iva, così la giornata odierna sarà un vero e proprio tax day. I commercialisti sono sul piede di guerra e chiedono a voce urlata la proroga di tutti gli adempimenti al mese di settembre 2020, minacciando lo sciopero, ma devono fare i conti con la premura del Governo di incassare circa 8,4 miliardi di euro e di mettere un po’ di liquidità nelle casse dello Stato. >> Scadenze fiscali di luglio 2020 Si va dall’imposta di bollo sulle ... Leggi su leggioggi

E’ arrivato il Tax day: senza ulteriori proroghe oggi si dovranno versare i tributi che scadevano il 30 giugno scorso. Molte imprese rischiano la chiusura. ROMA – Quest’anno il Tax day è il 20 luglio.

Oggi è il tax day, con il mancato rinvio delle scadenze fiscali rischia, secondo molti addetti ai lavori, di mettere in ginocchio le imprese già fiaccate dalla crisi di liquidità innescata dal ...

