Tanti italiani lasciano il Paese, qui restano sempre più migranti (Di lunedì 20 luglio 2020) Federico Garau In 10 anni 816mila italiani hanno lasciato l'Italia mentre gli immigrati restano qui e non vengono redistribuiti in Europa Mentre ondate di migranti raggiungono il nostro Paese, malgrado la presenza del Coronavirus che, evidentemente, non costituisce un deterrente per coloro che decidono di mettersi in viaggio, sempre più nostri connazionali scelgono di abbandonare l'Italia nella speranza di trovare una vita migliore all'estero. Secondo i dati Istat riferiti al 2018, sono ben 816mila gli italiani che si sono trasferiti negli ultimi 10 anni. Numeri sconcerTanti, che rappresentano una vera e propria costante emorragia per la nostra nazione. Grave soprattutto il fatto che ad abbandonare l'Italia siano spesso e volentieri cittadini con ... Leggi su ilgiornale

davidefaraone : Trovo incredibile che in piena crisi economica #Zingaretti si diletti a polemizzare con noi e tutti i riformisti. A… - Piu_Europa : Studenti, dottorandi, ricercatori, docenti, professionisti della cultura: migliaia di italiani sono ancora costrett… - StiloMauro : RT @Se23rex: Caro ?@Pontifex_it? Nn sarebbe il caso di iniziare concretamente ad aiutare gli italiani pagando le tasse?Cosa ci fate poi di… - DannyDSC2 : RT @Se23rex: Caro ?@Pontifex_it? Nn sarebbe il caso di iniziare concretamente ad aiutare gli italiani pagando le tasse?Cosa ci fate poi di… - angelmu42 : I tulipani rappresentano l’idea dell’Olanda, ma la lista dei prodotti italiani che si nascondono al fisco con la ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti italiani Tanti italiani lasciano il Paese, qui restano sempre più migranti il Giornale Tanti italiani lasciano il Paese, qui restano sempre più migranti

Mentre ondate di migranti raggiungono il nostro Paese, malgrado la presenza del Coronavirus che, evidentemente, non costituisce un deterrente per coloro che decidono di mettersi in viaggio, sempre più ...

Noi e la crisi, l’illusione di farsi troppe illusioni

Il secondo nucleo analitico è relativo alle specificità dell’Italia. Perché in molti non si fidano del nostro Paese? Le ragioni sono tante. La prima: è vero che l’Italia non è la Grecia e che in ...

Mentre ondate di migranti raggiungono il nostro Paese, malgrado la presenza del Coronavirus che, evidentemente, non costituisce un deterrente per coloro che decidono di mettersi in viaggio, sempre più ...Il secondo nucleo analitico è relativo alle specificità dell’Italia. Perché in molti non si fidano del nostro Paese? Le ragioni sono tante. La prima: è vero che l’Italia non è la Grecia e che in ...