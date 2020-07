Tagli al Recovery fund, ora si fanno i conti con il Mes (Di lunedì 20 luglio 2020) Prosegue la trattativa europea sul Recovery fund. E l’Italia inizia a fare i conti con il Mes. Si prospetta un Taglio dei sussidi inseriti nel primo Recovery fund proposto dalla Commissione europea, e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte inizia a fare i conti con il Mes, con quei miliardi messi sul piatto per la spesa sanitaria. Tagli al Recovery fund. Ma i prestiti del Next Generation Eu sono più convenienti di quelli del Mes Nelle ore calde del Consiglio europeo il premier Conte si confronta inevitabilmente anche con il ministero dell’Economia. La consapevolezza è che i sussidi potrebbero essere Tagliati e che potrebbe salire la quota prestiti. Quindi al Mef ... Leggi su newsmondo

