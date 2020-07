Summer All In: tutto illimitato e 100 GB su rete Vodafone a 8€ (Di lunedì 20 luglio 2020) Summer All In è la tariffa estiva di NTmobile attivabile fino al 31 agosto da tutti i nuovi clienti con o senza portabilità del numero.La tariffa dell’operatore virtuale su rete Vodafone prevede un costo di attivazione di 10€ e include tutto illimitato tra chiamate ed SMS.NTmobile è un operatore mobile virtuale (MVNO) italiano che offre la possibilità di personalizzare il proprio numero, almeno parzialmente,e di avere un’offerta senza vincoli contrattuali.Cos’è un MVNO, significato e lista di quelli operanti in ItaliaSummer All In, l’offerta estiva di NTmobileSummer All In di NTmobile è la tariffa dedicata all’estate e alle vacanze con un quantitativo di 100 GB per navigare su ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #SummerAllIn #ntmobile: tutto illimitato e 100 GB su rete #Vodafone a 8€: - mondomobileweb : NTmobile: nuova Summer All In con minuti illimitati, SMS illimitati e 100 Giga su rete Vodafone - Mondo3 : #NTmobile accoglie le vacanze estive lanciando la nuova offerta “SUMMER ALL IN' dedicata a tutti - UniboMagazine : La terza edizione dell'iniziativa ha visto la partecipazione di tantissime ragazze che per due settimane hanno avut… - OConnellStreetP : FERRAGOSTO ALL' O' CONNELL = = = = 5° Ediz. 'PIANA COUNTRY SUMMER'!!! Sabato 15 Agosto 2020 E se volete soggiorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Summer All NTmobile, arriva la promo estiva SUMMER ALL IN Mondo3 NTmobile, arriva la promo estiva SUMMER ALL IN

NTmobile accoglie le vacanze estive lanciando la nuova offerta “SUMMER ALL IN” dedicata a tutti. La promo “SUMMER ALL IN” offre minuti&sms illimitati e 100gb di traffico dati in 4G e può essere ...

Al via la Sant’Egidio Summer, all’insegna della solidarietà

Pur nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus, parte la “Sant’Egidio Summer”, dedicata alle persone in difficoltà e a quanti sono maggiormente colpiti dalle conseguenze d ...

NTmobile accoglie le vacanze estive lanciando la nuova offerta “SUMMER ALL IN” dedicata a tutti. La promo “SUMMER ALL IN” offre minuti&sms illimitati e 100gb di traffico dati in 4G e può essere ...Pur nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus, parte la “Sant’Egidio Summer”, dedicata alle persone in difficoltà e a quanti sono maggiormente colpiti dalle conseguenze d ...