Stefano De Martino fatto fuori dai palinsesti Rai (Di lunedì 20 luglio 2020) Made in Sud non viene citato nei palinsesti 20/21, così come “sparisce” anche Stasera tutto è possibile per problemi di distanziamento ociale. Stefano De Martino rimane a bocca asciutta? E’ uno dei grandi assenti: Stefano De Martino non è nei programmi e nei progetti della Rai: condurrà a fine agosto il festival di Castrocaro poi il nulla: il direttore Rai, Stefano Coletta, non lo nomina nei palinsesti Articolo completo: Stefano De Martino fatto fuori dai palinsesti Rai dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

