Stefano de Martino è stato fatto fuori: la notizia ha sconvolto i fan (Di lunedì 20 luglio 2020) Tra le sorprese riservate dalla presentazione dei palinsesti Rai (schiacciati dalla notizia dell'arrivo su Rai1 di Maria De Filippi per una sera) per la prossima stagione Tv emerge in maniera vistosa l'assenza del nome di Stefano De Martino nei progetti di Rai2 per il prossimo anno. Il conduttore di Made in Sud, che andrà in onda con l'ultima puntata il 20 luglio, è stato tra i volti di punta della rete in queste ultime due stagioni, dopo che Carlo Freccero ha puntato su di lui nel corso della sua temporanea gestione della seconda rete durata nove mesi circa. Una scelta azzeccata, a giudicare dagli ascolti portati a casa da De Martino nelle vesti di conduttore, oltre a un diffuso fronte di opinione che ha rivalutato un personaggio capace di disancorarsi dalla schiavitù al ... Leggi su howtodofor

IsaeChia : #NinaMoric commenta la reazione di #BelenRodriguez dopo la fine dell’amore con #StefanoDeMartino - AndreaParre87 : Niente #StaseraTuttoèPossibile causa Covid, nessuna menzione a #MadeinSud. Tra ile assenza dei palinsesti Rai pesa… - DavidBongiorno : @LaLegale Le lezioni di napoletano di Stefano De Martino a Santiago - pinzer : Rodriguez e stefano de martino ig stories 20200218 - 84_gentile : @ROSARIOMIRAGGIO Arena flegrea con Peppe Iodice Biagio Izzo Sal Da Vinci Franco Ricciardi Ivan Granatino Gianny Si… -