Stefano De Martino è fuori, grande escluso: duro colpo per il ballerino (Di lunedì 20 luglio 2020) La presentazione dei palinsesti Rai ha riservato una notizia inaspettata. Stefano De Martino, infatti, è fuori dai progetti di Rai 2 per il prossimo anno. Stefano De Martino escluso Grazie alla presentazione dei palinsesti Rai si è venuti a conoscenza dei programmi della rete in vista della prossima stagione. Tra questi risulta un grande assente, … L'articolo Stefano De Martino è fuori, grande escluso: duro colpo per il ballerino proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

sportli26181512 : Belen senza freni, provoca in topless su instagram: 'Ops' FOTO: La fine del nuovo vecchio amore con Stefano De Mart… - blogtivvu : Stefano De Martino assente dai palinsesti Rai: il gossip “insabbia” la sua carriera? ????? ?? Ti raccontiamo tutto ne… - blogtivvu : Stefano De Martino assente dai palinsesti Rai: il gossip “insabbia” la sua carriera? Ecco cosa sta succedendo - zazoomblog : Stefano de Martino è stato fatto fuori: la notizia ha sconvolto i fan - #Stefano #Martino #stato #fatto… - IsaeChia : #NinaMoric commenta la reazione di #BelenRodriguez dopo la fine dell’amore con #StefanoDeMartino -