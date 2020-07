Stefano De Martino, colpo di scena per lui: c’entra Belen? (Di lunedì 20 luglio 2020) Questo articolo Stefano De Martino, colpo di scena per lui: c’entra Belen? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefano De Martino è sempre più sotto la luce dei riflettori. Per lui ci potrebbe essere una novità poco gradita. Ma di che cosa si tratta? Stefano De Martino sta vivendo delle settimane davvero sotto la luce dei riflettori. Il riferimento è alla sua rottura con Belen Rodriguez e ai numerosi flirt che ora gli … Leggi su youmovies

Stefano Martino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stefano Martino