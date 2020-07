Stefano De Martino assente dai palinsesti Rai: il gossip “insabbia” la carriera? (Di lunedì 20 luglio 2020) Cosa farà Stefano De Martino il prossimo anno? Attualmente non lo sappiamo. Per quanto riguarda la televisione, infatti, il volto di Made in Sud è assenti nei palinsesti Viale Mazzini. “Stasera tutto è possibile”, infatti, salterà per via del distanziamento sociale. Stefano De Martino assente dai palinsesti Rai: il gossip non giova sulla carriera? Se... L'articolo Stefano De Martino assente dai palinsesti Rai: il gossip “insabbia” la carriera? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

