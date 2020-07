Statue al sicuro, arriva la «polizia segreta» di Trump (Di lunedì 20 luglio 2020) Come intitolava qualche giorno fa la Repubblica, «l’America democratica trova i suoi anticorpi», contro la «furia iconoclasta» della «folla inferocita» che minaccia i simboli e i monumenti e soffoca la libertà di parola nel paese di Donald Trump. Il 1 luglio 2020, il Department of Homeland Security (il Dipartimento di sicurezza nazionale, creato dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001) ha annunciato la costituzione di una task force speciale interdipartimentale incaricata di applicare la direttiva del presidente statunitense Donald Trump … Continua L'articolo Statue al sicuro, arriva la «polizia segreta» di Trump proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Oglala111 : @matteosalvinimi Siete capace di mettere al sicuro le statue... ma non muovete un dito per chi muore in mare e per… -

Ultime Notizie dalla rete : Statue sicuro Statue al sicuro, arriva la «polizia segreta» di Trump | il manifesto Il Manifesto Statue al sicuro, arriva la «polizia segreta» di Trump

La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...

Sgarbi e la statua di Benigni: “Prima o poi riuscirò a buttarla giù”

La statua dedicata all’attore e regista Roberto Benigni è ... comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali saranno conservati per i tempi ...

La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...La statua dedicata all’attore e regista Roberto Benigni è ... comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali saranno conservati per i tempi ...