Stati Uniti, ucciso il figlio della super giudice Esther Salas (Di lunedì 20 luglio 2020) La super giudice Esther Salas è stata vittima di un agguato. ucciso il figlio 20enne, ferito il marito. NORTH BRUNSWICK (Stati Uniti) – Agguato alla super giudice Esther Salas. Secondo quanto riferito dai media americani, l’attacco è avvenuto nella giornata di domenica 19 luglio 2020 quando il killer, travestito da fattorino, si è presentato davanti alla porta. Il primo ad essere colpito è stato il marito della donna (forse il vero obiettivo) che è andato ad aprire la porta. Subito dopo è toccato al figlio 20enne (morto sul colpo) con l’omicida che è fuggito prima di sparare ad ... Leggi su newsmondo

fanpage : Orrore negli Stati Uniti Freddato con un colpo di pistola al cuore il 20enne, figlio della giudice che si occupa de… - ilpost : Lo stato dell’Oregon vuole impedire al governo federale degli Stati Uniti di effettuare altri arresti tra i manifes… - RaiCultura : ?? L’opera del giorno Paul Cézanne, Le grandi bagnanti, 1898, Philadelphia Museum of Art, Stati Uniti.… - akhetaton11 : RT @StefanoPelaggi: ???????? - L'IndoPacifico degli #USA e la democrazia a #Taiwan - La dichiarazione del segretario della Difesa degli Stati… - Vl12911 : RT @tinstoessel_ITA: Nuove possibili certificazioni di TINI negli Stati Uniti : • Princesa — TINI & Karol G è la canzone più venduta di Ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Leggere i dati, comprenderli e trarne delle interpretazioni rilevanti per il business. Queste sono le mansioni del cosiddetto «data scientist», quello che nel 2012 è stato definito il «lavoro più sexy ...