Stadio Turris, monta la rabbia: sindaco cacciato dai tifosi (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – “Questa città merita uno Stadio” gridano i tifosi della Turris, e probabilmente anche un’amministrazione comunale migliore. Il sindaco di Torre del Greco è costretto ad andarsene. monta la rabbia a Torre del Greco dove, nonostante la storica promozione della Turris in serie C, la squadra di calcio rischia di non trovare uno Stadio per disputare la prossima stagione. Il sindaco, Giovanni Palomba, scende in strada sotto il Palazzo del Comune, per cercare un dialogo con i tifosi ma, dopo neanche 20 minuti, è costretto ad andarsene tra fischi e urla. “Vergognati, a cuore avete solo la poltrona” urlano i ... Leggi su anteprima24

