"Sputi per contagiare tutti". Auto parcheggiate e citofoni, gli untori del coronavirus (Di lunedì 20 luglio 2020) Gare di Sputi per infettare con il coronavirus ignari passanti e condomini. Follia a Roma, dove i vigili hanno ricevuto segnalazioni da vari proprietari di Auto parcheggiate nelle zone della movida capitolina, al Testaccio: dei vandali hanno riempito di Sputi portiere e vetri, una bravata perfetta per aumentare la psicosi contagio. Come riporta Leggo, sono stati 32 i veicoli "colpiti". Per aiutare gli Automobilisti, il gestore di una discoteca di Monte dei Cocci ha messo a disposizione del gel igienizzante. Ma il raid non riguarda solo il Testaccio. Come riporta il Corriere della Sera, a Trastevere il condominio in cui abita la costumista Fiorenza Cipollone, che ha sollevato il caso, è stato bersagliato sempre da ... Leggi su liberoquotidiano

