Sputano su maniglie e citofoni per trasmettere il Covid: la bande terrorizzano Trastevere (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, paura a Trastevere: sputi su citofoni, portoni e maniglie dei palazzi per trasmettere il coronavirus. Arriva dalle colonne de il Corriere della Sera il drammatico racconto sulla movida a Trastevere, nel cuore di Roma, dove bande di persone travestite come nel film Arancia Meccanica seminano il panico tra i vicoli e Sputano su maniglie dei portoni e citofoni scatenando la paura del coronavirus. Trastevere, sputi contro citofoni e porte per attaccare il coronavirus Quella raccolta dal Corriere della Sera è una testimonianza drammatica. Surreale. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano, che ha intervistato una donna che vive a Trastevere e che quindi vive in prima ... Leggi su newsmondo

annamariamoscar : Roma, travestiti come in Arancia Meccanica sputano su citofoni e maniglie a Trastevere | Sky TG24 - BabbaiFabry : RT @Corriere: Trastevere, movida choc. «Bande di ragazzi sputano sui citofoni per attaccare il Covid» - mignoloeprof : Vera o non vera che sia la notizia, cercate di toccare tutto con un fazzolettino e poi usate disinfettante per mani… - MARESITAS : RT @SkyTG24: #Roma, travestiti come in Arancia Meccanica sputano su citofoni e maniglie a Trastevere - LuciaMosca1 : (Roma, residente di Trastevere denuncia:'Sembra Arancia Meccanica, addirittura sputano su maniglie e citofoni per a… -