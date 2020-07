“Sputano su maniglie e citofoni per infettarti”, pericolo Covid a Trastevere (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, pericolo Covid a Trastevere: “Sputano su maniglie e citofoni per infettarti vestiti da Arancia Meccanica”. L’allarme dei residenti: “Facciamo denunce a ripetizione, ci vorrebbe la Wehrmacht della Germania” Trastevere è nel caos. I residenti denunciano di bande che fino a tarda notte si aggirano per il quartiere, compiendo atti di vandalismo e ritorsioni. “Arrivano … L'articolo “Sputano su maniglie e citofoni per infettarti”, pericolo Covid a Trastevere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @meteorologo777: Alcuni ragazzi vestiti come nel film 'Arancia Meccanica', tutte le sere nel quartiere Trastevere a Roma, sputano su man… - LichtLuxLucia : RT @meteorologo777: Alcuni ragazzi vestiti come nel film 'Arancia Meccanica', tutte le sere nel quartiere Trastevere a Roma, sputano su man… - DaniMoni72 : RT @meteorologo777: Alcuni ragazzi vestiti come nel film 'Arancia Meccanica', tutte le sere nel quartiere Trastevere a Roma, sputano su man… - danieledvpd : RT @meteorologo777: Alcuni ragazzi vestiti come nel film 'Arancia Meccanica', tutte le sere nel quartiere Trastevere a Roma, sputano su man… - spike_sr71 : RT @meteorologo777: Alcuni ragazzi vestiti come nel film 'Arancia Meccanica', tutte le sere nel quartiere Trastevere a Roma, sputano su man… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sputano maniglie