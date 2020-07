Spionaggio, il famigerato spyware ‘Pegasus’ arriva in Europa (Di lunedì 20 luglio 2020) La prima battaglia legale è stata persa. Il 12 luglio un tribunale di Tel Aviv ha respinto il ricorso di Amnesty International e altri contro il ministero della Difesa israeliano in relazione alle autorizzazioni all’esportazione del famigerato spyware “Pegasus” prodotto dall’azienda NSO Group. Come ricorderanno le lettrici e i lettori di questo blog, “Pegasus” è stato utilizzato da vari governi (tra i quali quelli di Marocco, Arabia Saudita, Messico ed Emirati arabi uniti) per spiare giornalisti, attivisti per i diritti umani e dissidenti. La novità emersa negli ultimi giorni è l’arrivo di “Pegasus” in Europa. Secondo un’inchiesta realizzata da El Pais e dal Guardian, l’anno scorso il presidente del parlamento regionale della Catalogna, Roger ... Leggi su ilfattoquotidiano

