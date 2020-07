Spazio | Lanciata la prima sonda degli Emirati Arabi Uniti su Marte (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato la prima sonda spaziale su Marte. Il lancio è avvenuto nel sud del Giappone. Dopo due rinvii a causa del maltempo è partita oggi la prima sonda degli Emirati Arabi Uniti su Marte. Il suo nome è ‘Hope’ ed è la prima missione interplanetaria intrapresa da un paese arabo. … L'articolo Spazio Lanciata la prima sonda degli Emirati Arabi Uniti su Marte è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ESA_Italia : Invito per la stampa: il 16 luglio alle 14:00 verranno svelate le prime immagini acquisite dalla missione… - Morphmex : Marte, lanciata la sonda degli Emirati Arabi - Spazio & Astronomia - - paolopicone70 : La prima sonda araba lanciata nello spazio verso Marte si chiama al-Amal. Festeggerà i 50 anni degli Emirati uniti… - StefanoBensa : @SirDistruggere La mia lavatrice è lanciata in centrifuga a mille giri al minuto. Rischio una distorsione spazio-temporale? - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 17/07/1984 - Lanciata la Soyuz con Svetlana Savitskaya: sarà la prima donna a passeggiare nello spazio -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Lanciata

Agenzia ANSA

Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato la prima sonda spaziale su Marte. Il lancio è avvenuto nel sud del Giappone. Dopo due rinvii a causa del maltempo è partita oggi la prima sonda degli Emirati ...Per questo ho pubblicato in Crescere uomini la bella e coraggiosa Lettera a mio figlio sulla pornografia di Harriet Pawson, giornalista e ricercatrice, lanciata dal sito everydayfeminism ... per ...