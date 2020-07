Spagna, in Segunda División si gioca e il Deportivo protesta: “Pronti ad azioni legali” (Di lunedì 20 luglio 2020) Scontro in Segunda Division dopo la sospensione del match tra Deportivo e Fuenlabrada a causa della positività di sei giocatori della squadra ospite. Il club casalingo ha diramato un durissimo comunicato in cui denuncia di essere stato “danneggiato dalla disputa della giornata di campionato in queste condizioni“. L’ultima giornata di campionato di Liga2, decisiva per la salvezza del Deportivo, si è infatti regolarmente giocata. A proposito della decisione di far giocare il resto delle partite, il Deportivo esprime la sua “opposizione frontale” ad una scelta che “altera la competizione e lo spirito delle ultime due giornate“. Infine si legge: “Il Deportivo ha rispettato scrupolosamente tutte ... Leggi su sportface

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Spagna, continua l’emergenza Covid. Non si giocherà una partita di Segu… - mirkocalemme : Brutte notizie dalla Spagna: otto positivi al #COVID19 nel #Fuenlabrada, che stasera si gioca un posto nei playoff… - calciomercatoit : ?? #Spagna, incubo #coronavirus: otto positivi al #Fuenlabrada, #Segunda a rischio - MalcomJ66806952 : Intanto in Spagna chiude Barcellona. Ma per il cazzaro verde e qualche genio di medico l’emergenza è finita.… - filippo898 : RT @toMMilanello: Non solo Real Madrid! La penultima giornata in Liga non incorona soltanto i blancos a campioni di Spagna. È arrivato anch… -