Spagna, continua l'allarme Coronavirus: rinviata Deportivo-Fuenlabrada, sei positivi tra gli ospiti (Di lunedì 20 luglio 2020) Non si giocherà la partita di Segunda Division spagnola fra Deportivo e Fuenlabrada. Sono risultati positivi al Coronavirus sei giocatori di questi ultimi. Leggi su tuttonapoli

AGI - Agenzia Italia

Non si giocherà la partita di Segunda Division spagnola fra Deportivo e Fuenlabrada. Sono risultati positivi al coronavirus sei giocatori di questi ultimi. Un giocatore aveva già mostrato sintomi che ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - Le autorita' spagnole stanno continuando a ripristinare le restrizioni per cercare di frenare il rimbalzo nei casi di coronavirus, tanto che la region ...