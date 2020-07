#sorryharry è tendenza su Twitter: cosa è successo? – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Ecco perché Harry Styles è finito in tendenza su Twitter, i fan del cantante creano un tag per chiedergli scusa per avergli mancato di rispetto Harry Styles ha comprato casa in un piccolo comune in Italia per godersi un po’ di relax lontano da tutto, alcune fan dopo averlo scoperto hanno rivelato su Twitter come … L'articolo #sorryharry è tendenza su Twitter: cosa è successo? – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : #sorryharry tendenza Harry Styles in Italia perde la pazienza: #SorryHarry schizza in tendenza, ecco perché

Disavventura per Harry Styles. Da ore è in tendenza su Twitter l’hashtag #SorryHarry dove molte estimatrici si scusano con il cantante attualmente in vacanza in Italia. A quanto pare, alcune fan ...

