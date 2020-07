“Sono ingrassato, eccomi”. Marco Cartasegna di UeD pubblica la foto al mare e si mostra con i chili di troppo (Di lunedì 20 luglio 2020) Marco Cartasegna è stato uno dei tronisti più discussi della storia di Uomini e Donne. Laureato in Economia Aziendale e Management alla Bocconi, dopo il corso di Management in Digital Business conseguito a Madrid, lavora come modello e ragazzo immagine e partecipa alla fondazione di una start-up digitale che si occupa di comunicazione e social media. Successivamente alla partecipazione al dating show Uomini e Donne dove appare interessato a Soleil Sorgè, che però gli preferisce Luca Onestini. Dopo l’uscita dal programma di Luca e Soleil, la scelta del bel tronista milanese, corteggiato anche dalla influencer Alice Fabbrica, ricade su Federica Benincà, ma la loro relazione ha vita breve. I due si lasciano e durante la partecipazione di Luca Onestini al Grande Fratello Vip, Chi pubblica le ... Leggi su caffeinamagazine

alesky85 : “SONO INGRASSATO 2 KG IN UN GIORNO SOLO!” FALSO Buone notizie... No, non sei ingrassato. Ma vediamo cosa può esser… - Nic01a77 : Secondo voi cosa avrà detto #Dzeko a #Lukaku? #RomaInter #SerieATIM #ASRoma - Io stavo cor libbanese - Ma all'Inter… - lovuoinculo : io quando martedì salirò sulla bilancia e vedrò che non ho perso niente o sono ingrassato sta settimana:… - allo1255 : @patshoulder Sta qua mi ha bloccato perché le ho commentato un tweet dove elogiava un libro sul femminismo marxista… - eliophilia : RT @Forciii: Che fine ha fatto il “in quarantena sono ingrassato, quest’estate niente mare perché ho la pancia!1!!1”? Perché da quello ch… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono ingrassato Carceri: Grasso, 'Bonafede forse ha problemi interni a se stesso' Affaritaliani.it