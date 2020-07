Sondaggi politici oggi: la media di Termometro Politico (Di lunedì 20 luglio 2020) Sondaggi politici oggi. Lega al 25,7%, M5S e Fratelli d’Italia ormai vicini. Questi in sintesi i dati dell’ultima media Sondaggi elaborata da Termometro Politico. La settimana dal 12 al 18 luglio 2020 mette a confronto le rilevazioni di 3 istituti: Analisi Politica, SWG e Tecné. >> Ultimi Sondaggi politici, le intenzioni di voto oggi secondo l’Istituto Tecnè Sondaggi politici oggi: Lega “stabilmente prima” Con un dato medio del 25,7% la Lega è stabile nella posizione di primo partito nelle intenzioni di voto. Per i due istituti per i quali è possibile un raffronto con la settimana precedente, la forza ... Leggi su urbanpost

TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi politici Noto: ?? 6 intervistati su 10 dichiarano di essere contrari all'entrata dello Stato… - Omantini : - infoitinterno : Sondaggi politici/ Per 30% Conte miglior premier (dal ’94), Berlusconi 25%: Renzi ko - notizieoggi24 : Sondaggi politici oggi 20 luglio: sorpasso di FDI sul M5S #Azione #M5S - nerosolari : RT @chilisummer: @Yi_Benevolence l'ha spiegato bene Zerohedge il valore dei sondaggi: 1. la gente mente ai sondaggi politici 2. i sondaggi… -