Sondaggi politici Noto: 6 italiani su 10 contrari all’ingresso dello Stato in Aspi (Di lunedì 20 luglio 2020) Sondaggi politici Noto: 6 italiani su 10 contrari all’ingresso dello Stato in Aspi L’accordo del governo con Autostrade per l’Italia per far uscire i Benetton dalla compagine societaria prevede tra le altre cose l’ingresso in Aspi di Cassa Depositi e Prestiti. Una soluzione che sembrerebbe non piacere alla maggioranza degli italiani. Secondo i Sondaggi politici Noto per QN, 6 intervistati su 10 si dicono contrari all’entrata dello Stato nella società controllata dalla holding Atlantia. Questo nonostante il 74% ritenga giusto forme di penalizzazione per chi ha causato il crollo del ... Leggi su termometropolitico

