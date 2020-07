Sondaggi, Demos: “Conte il miglior premier degli ultimi 25 anni”. Per il 29% degli italiani il peggiore è Berlusconi (Di lunedì 20 luglio 2020) Giuseppe Conte è il miglior presidente del Consiglio degli ultimi 25 anni, cioè da quando è iniziata la Seconda Repubblica nel 1994. Lo pensa il 30 per cento degli italiani secondo l’ultimo Sondaggio condotto nelle ultime settimane dall’istituto Demos per La Repubblica. Un consenso che di fatto promuove l’operato del premier durante la pandemia e nelle trattative portate avanti a Bruxelles per strappare un accordo favorevole all’Italia sul piano di aiuti per la crisi. In seconda posizione c’è Silvio Berlusconi, sceso in campo con la sua Forza Italia proprio nel 1994. Il 25 per cento degli intervistati lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Giuseppe Conte è il miglior presidente del Consiglio degli ultimi 25 anni, cioè da quando è iniziata la Seconda Repubblica nel 1994. Lo pensa il 30 per cento degli italiani secondo l'ultimo sondaggio ...

