Somiglianza tra Alessandro Medici e Biagio Antonacci (Di lunedì 20 luglio 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Tutti dicono che Alessandro Medici somigli a Gigi D’Alessio, ma per me è Biagio Antonacci! Linda Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post ... Leggi su isaechia

shadowsdimples_ : RT @bohemiennepao: La restauratrice Lorenza D'Alessandro, al lavoro nella tomba di Nefertari, a cavallo tra gli anni '80 e '90. Questa fot… - martyyyn : RT @geroz_: L‘incredibile somiglianza tra Fabio Rovazzi e una emorroide - Annalisa_P5 : RT @bohemiennepao: La restauratrice Lorenza D'Alessandro, al lavoro nella tomba di Nefertari, a cavallo tra gli anni '80 e '90. Questa fot… - geroz_ : L‘incredibile somiglianza tra Fabio Rovazzi e una emorroide - tinkerbxell : ma solo io trovo una somiglianza assurda tra joey di friends e michele merlo? Vi prego ditemi che non l’ho notato solo io -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Ecco quali sono le somiglianze e le differenze tra Luka Doncic e Dirk Nowitzki BasketUniverso Dario Baldan Bembo, la storia di “Amico è”

Clamoroso exploit di Dario Baldan Bembo, che per una decina di anni aveva lavorato molto "dietro le quinte" della musica da classifica, ad esempio come tastierista di Lucio Battisti, componente dell'E ...

Avete mai visto il fratello di Alessandro Borghese? Ha 31 anni, la somiglianza è incredibile [FOTO]

Avete notato la forte somiglianza? Il loro sguardo non mente! «Happy Birthday Bró! » Nonostante Alessandro Borghese sia molto impegnato tra riprese televisive e la gestione del suo ristorante ...

Clamoroso exploit di Dario Baldan Bembo, che per una decina di anni aveva lavorato molto "dietro le quinte" della musica da classifica, ad esempio come tastierista di Lucio Battisti, componente dell'E ...Avete notato la forte somiglianza? Il loro sguardo non mente! «Happy Birthday Bró! » Nonostante Alessandro Borghese sia molto impegnato tra riprese televisive e la gestione del suo ristorante ...