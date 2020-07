Slittino, raduno a Maranza per la squadra di Coppa del Mondo: i convocati del direttore tecnico Zoeggeler (Di lunedì 20 luglio 2020) Proseguono a ritmo serrato gli allenamenti delle squadre di Slittino artificiale. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato da lunedì 20 a venerdì 24 luglio i componenti del gruppo di Coppa del Mondo a Maranza (Bz), fra questi ci sono Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Lukas Gufler, Leon Felderer, Ludwig Rieder, Patrick Rastner, Emanuel Rieder, Ivan Nagler, Verena Hofer, Fabian Malleier, Sandrea Robatscher, Andrea Voetter, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler, insieme ai tecnici Mattias Schnitzer, Guenther Taschler e Kurt Brugger. Nella medesima località e nello stesso periodo saranno presenti i ragazzi del team giovani con Alex Gufler, Leon Haselrieder, Alexandra Oberstolz, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner e ... Leggi su sportfair

