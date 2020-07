Sky, Modugno: "Il Napoli non vorrebbe fare scelte per la porta, ma se arriva offerta indecente..." (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: "Il Napoli ha il terzo portiere più forte del campionato, Karnezis, oltre al futuro dell'Italia, Meret, e un grandissi ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky, Modugno: 'Il Napoli non vorrebbe fare scelte per la porta, ma se arriva offerta indecente...' - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: SKY – Modugno: 'Il Napoli deve presentarsi al meglio all’appuntamento con il Barcellona, per giocatori come Messi, la Cha… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Il Napoli deve presentarsi al meglio all’appuntamento con il Barcellona, per giocatori come Messi, la… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Il Napoli deve presentarsi al meglio all’appuntamento con il Barcellona, per giocatori come Messi, la… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Il Napoli deve presentarsi al meglio all’appuntamento con il Barcellona, per giocatori come Messi, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Modugno SKY – Modugno: "Il Napoli deve presentarsi al meglio all'appuntamento con il Barcellona, per giocatori come Messi, la Champions è un'ossessione" Napoli Magazine SKY – Modugno: "La trattativa tra il Napoli e il Lille per Osimhen è ancora viva"

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Non sapp ...

Sky, Modugno su Osimhen: "Affare che va avanti. Si vuole fare un sacrificio importante"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle tematiche di casa azzurra Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss ...

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Non sapp ...Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle tematiche di casa azzurra Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss ...