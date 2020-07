Sky, Gentile era al San Paolo: "Che gol Politano! Mi è sempre piaciuto..." (Di lunedì 20 luglio 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Riccardo Gentile, telecronista di Sky che tra l’altro ha raccontato la partita di ieri tra Napoli e Udinese: “Il gol vittoria di ier ... Leggi su tuttonapoli

StePedrotti : Sarebbe stata una buffonata e ovviamente che Sky tifava x annullamento pou frasetta di gentile finale fa proprio pi… - napolidea : @barison_andrea Gentile non si può sentire come il commento tecnico di Pellegrini. A inizio partita messo su muto S… - MinicucciAngelo : @SkySport È una vergogna !!! Dopo aver sottoscritto un regolare abbonamento.....stasera volevo gustarmi NAPOLI / UD… - cperfetto : il Napoli non fa lo sconto a @SkySport e loro non mandano i telecronisti... quindi niente caressa, bergomi, gentile… - DondiegoSospeso : Come scrivevo nel primo tweet a proposito della visione 'parziale' di alcuni giornalisti di Sky ascoltate prima que… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Gentile Sky, Gentile era al San Paolo: "Che gol Politano! Mi è sempre piaciuto..." Tutto Napoli Palermo, flash mob dei fotografi: "Difendiamo il diritto d'autore"

I partecipanti si sono trovati sotto il grande murales che raffigura i giudici Falcone e Borsellino, immagine ripresa dal famoso scatto realizzato dal fotoreporter Tony Gentile. Nel corso della ...

Incendio nella cattedrale di Nantes, rilasciato il sospetto fermato dalla polizia

Sarebbe un volontario della chiesa, incaricato di chiudere a chiave il luogo di culto. Le fiamme divampate nella mattina del 18 luglio hanno distrutto un organo storico contenuto all'interno della str ...

I partecipanti si sono trovati sotto il grande murales che raffigura i giudici Falcone e Borsellino, immagine ripresa dal famoso scatto realizzato dal fotoreporter Tony Gentile. Nel corso della ...Sarebbe un volontario della chiesa, incaricato di chiudere a chiave il luogo di culto. Le fiamme divampate nella mattina del 18 luglio hanno distrutto un organo storico contenuto all'interno della str ...