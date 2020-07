Sky: contro il Parma sarà Lozano la punta centrale del Napoli (Di lunedì 20 luglio 2020) Problemi per ilNapoli in vista della sfida di mercoledì contro il Parma. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti Dries Mertens non riuscirà a recuperare in tempo ed essendo Arkadiusz Milik squalificato per l’ammonizione rimediata ieri contro l’Udinese, il Napoli affronterà il Parma senza i propri due attaccanti. contro il Parma nella prossima partita di Serie A spazio a Hirving Lozano come punta centrale. L'articolo Sky: contro il Parma sarà Lozano la punta centrale del Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

