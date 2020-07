Siviglia: Suso a titolo definitivo, 21 milioni a Milan (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 20 LUG - Il Siviglia, rivale della Roma negli ottavi di Europa League, dopo aver conquistato un posto nella prossima Champions ha annunciato di aver esercitato l'opzione di acquisto a ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Ufficiale, il #Siviglia riscatta #Suso dal #Milan | #calciomercato - Gazzetta_it : Adesso è ufficiale: Suso riscattato dal Siviglia, in arrivo 24 milioni per il Milan - TMit_news : #Suso passa a titolo definitivo al #Siviglia ??, diventando una delle migliori cessioni ?? in casa #Milan.… - LAROMA24 : Ufficiale: il Siviglia riscatta Suso dal Milan per 21 milioni #AsRoma - sportli26181512 : Calciomercato, il Siviglia riscatta Suso dal Milan: è ufficiale: Dopo aver ottenuto la certezza aritmetica della qu… -