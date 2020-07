Sirius piange senza Gemma Galgani. Ecco il motivo (Di lunedì 20 luglio 2020) Costituiscono due personaggi emblematici della televisione post-emergenza Covid Gemma Galgani e Nicola Vivarelli in arte Sirius, la dama torinese presente da diverse edizioni nel dating show condotto nel pomeriggio feriale di Canale 5 da Maria De Filippi e il giovane corteggiatore 26enne che più di un dubbio ha fatto venire ai detrattori per l'abisso generazionale tra i due.Nonostante Gemma Galgani avesse dichiarato a Uomini e Donne Magazine, houseorgan della trasmissione dell'ammiraglia del Biscione, di voler iniziare assolutamente la storia con Nicola, nelle ultime ore il ragazzo sui social ha spiegato che la donna non sia presente con lui in alcune occasioni davanti ai "ripetuti inviti": “Buon pomeriggio ragazzi, come state? Tutto bene? Io sono stato invitato a casa di un amico, in un ... Leggi su blogo

