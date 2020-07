Simona Ventura bagnina hot, costume alla Baywatch e decolleté spericolato: «Pamela Anderson chi?» (Di lunedì 20 luglio 2020) Appena pubblicato e già amatissimo: il video di Simona Ventura in versione bagnina hot è destinato a far parlare. Un remake tutto casalingo della famosissima sigla tv della serie cult anni ‘90 con protagonista super Simo, trasformatasi per l’occasione in guardaspiaggia d’eccezione. Non sembrerebbe affatto far rimpiangere le star californiane la Ventura, in ottima forma nel suo costume rosso acceso. Un unico pezzo che fa volare la mente all’abbigliamento iconico dei protagonisti di Baywatch. Leggi anche >> Bianca Guaccero a gambe per aria, mini dress sale vorticosamente, “da 50 sfumature”: «Che sventola!» Simona Ventura bagnina super sexy: tuffo caliente con ... Leggi su urbanpost

fasciaprotetta : FERMI TUTTI! SIMONA VENTURA ASSENTE DAL WEEKEND DI RAI2 - _beaphoenix_ : RT @impasticcata: Trovatevi un uomo che vi guardi come la Mediaset guarda Barbara D’Urso e non come la R4i guarda Simona Ventura - Costa95Ale : Perché mi sembrava Simona Ventura? - CinziaEmanuelli : @elizabethmaci @riotta @ChiaraFerragni @UffiziGalleries Quindi suppongo che lei faccia le stesse veementi battaglie… - MeanGorgeous : RT @impasticcata: Trovatevi un uomo che vi guardi come la Mediaset guarda Barbara D’Urso e non come la R4i guarda Simona Ventura -