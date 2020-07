Simona Ventura alla Anderson in Baywatch: si tuffa in piscina e chiede “scusa per il tuffo maldestro” (Di lunedì 20 luglio 2020) Simona Ventura si cimenta in un omaggio alla serie cult ‘Baywatch’ e alla iconica Pamela Anderson con un tuffo in piscina che pecca di coordinazione. Nel 1989 esordiva sui teleschermi americani una serie tv destinata a diventare di culto in tutto il mondo. Protagonista principale delle avventure dei bagnini di Venice Beach era Mitch Buchannon, … L'articolo Simona Ventura alla Anderson in Baywatch: si tuffa in piscina e chiede “scusa per il tuffo maldestro” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

