Silvio Berlusconi ha un nuovo amore? Ecco la giovanissima Marta Fascina (Di lunedì 20 luglio 2020) A quanto pare Silvio Berlusconi ha una nuova fiamma: si chiama Marta Fascina e la coppia è stata avvistata insieme in Sardegna. foto Getty ImagesDa qualche tempo circolano diversi rumors sul fatto che Berlusconi e Fascina siano una coppia. A dare la conferma della notizia sono le foto in cui i due sono stati immortalati al loro arrivo in Sardegna. Infatti come negli anni passati, l’ex cavaliere sta trascorredo le sue vacanze sull’isola sarda e quest’anno ha deciso di portare con sé la giovanissima Marta. Dunque archiviata la relazione con la Pascale, con la quale ha chiuso il rapporto qualche tempo prima dell’inizio della pandemia. Ora tocca alla trentenne Fascina. Ma chi è ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Silvio #Berlusconi è al secondo posto con il 25% delle preferenze. La classifica: - LaStampa : Che Silvio Berlusconi sia l’uomo politico più corteggiato dell’estate 2020, alla sua non più tenera età e ventisei… - NicolaMorra63 : Senza freni, senza pudore, o senza vergogna? L'Ing. #DeBenedetti ormai non nasconde il suo trasporto per l'ex avver… - PaoloX68 : RT @_DAGOSPIA_: ALLA FINE GIRA TUTTO INTORNO A SILVIO -IL FUTURO DEL CENTRODESTRA DIPENDE DALLE SCELTE DI BERLUSCONI - SalSicilia : RT @fabiogranata: Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere al Processo sulla Trattativa Stato-Mafia, citato dalla dif… -