"Siete surreali". Bomba-Boschi: smaschera Pd e M5s, gioco sporco alle spalle degli italiani (durante la battaglia con la Ue) (Di lunedì 20 luglio 2020) A Maria Elena Boschi va dato atto di essere, in questo caso, onesta. Brutalmente onesta. La capogruppo di Italia Viva, infatti, punta il dito contro il governo, o meglio contro parte di quel governo di cui fa parte, con un cinguettio durissimo in cui smaschera i giochetti di palazzo di Pd e M5s. Il tutto mentre a Bruxelles si combatte sul Recovery Fund. "È surreale che mentre il Governo combatte per ottenere fondi in Europa, Pd e M5s forzino la mano sulla legge elettorale - premette la Boschi -. Dividono la maggioranza, non hanno i voti al Senato e provano a cancellare il maggioritario. La priorità oggi è il lavoro, non i collegi elettorali", conclude Maria Elena Boschi. Che lezione, per piddini e grillini. Leggi su liberoquotidiano

FrancesckoRicci : @meb È surreale che fate sempre in modo di esserci, è surreale che troviate sempre i gonzi di turno che si fanno ab… - CrawlThrouDark : @nzingaretti non è nemmeno che non avete una proposta, che non fate nulla di sensato al governo. è che siete davver… - Giusepp41094293 : @garlando_luigi Ve ne siete accorti solo adesso che li hanno dati alla Juve? Siete surreali e in malafede. -

Ultime Notizie dalla rete : Siete surreali "Into the Dark". Il lato horror, e surreale, delle feste Usa ilGiornale.it Maria Elena Boschi contro Pd e M5s: "Surreale, durante la battaglia in Europa forzano la mano sulla legge elettorale"

Il tutto mentre a Bruxelles si combatte sul Recovery Fund. "È surreale che mentre il Governo combatte per ottenere fondi in Europa, Pd e M5s forzino la mano sulla legge elettorale - premette la Boschi ...

Stati Uniti, una donna nuda sfida la polizia durante le proteste: e gli agenti si ritirano

Non c'è solo il «muro di mamme» che si è frapposto a Portland tra manifestanti Black Lives Matter e le forze federali mandate dall'amministrazione Trump per fermare le proteste. Dalla nebbia dei gas s ...

Il tutto mentre a Bruxelles si combatte sul Recovery Fund. "È surreale che mentre il Governo combatte per ottenere fondi in Europa, Pd e M5s forzino la mano sulla legge elettorale - premette la Boschi ...Non c'è solo il «muro di mamme» che si è frapposto a Portland tra manifestanti Black Lives Matter e le forze federali mandate dall'amministrazione Trump per fermare le proteste. Dalla nebbia dei gas s ...