Sierra Leone, chiedono la corrente elettrica: polizia spara e uccide (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – Almeno quattro persone uccise, tra i quali un adolescente, e una decina di feriti: è il bilancio, stando a soccorritori citati dalla stampa locale, dell’intervento di militari e poliziotti che in Sierra Leone hanno aperto il fuoco sui partecipanti a una manifestazione di protesta.LA POLIZIA PRIMA HA SPARATO IN ARIA, POI SULLE PERSONE Leggi su dire

django22 : @JustStacie5683 @Airacobra @AiracobraHornet Nina Simone over Sierra Leone! - __krone : @skobby_zoe No sah. Still in Sierra Leone ???? - CrisciGloria : Parco Natura Viva. 96 scimpanzè in lockdown al Santuario in Sierra Leone: «Aiutamoli!» - ilmetropolitan : #SierraLeone. Chiedono #correnteelettrica, #Polizia spara e #uccide - - secolotrentino : Pulvirenti fu il primo italiano infetto da Ebola: “Accadde in Sierra Leone, lavoravo come volontario. Oggi non c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Sierra Leone Sierra Leone, manifestazione finisce nel sangue | AFRICA Rivista Africa Parco Natura Viva. 96 scimpanzè in lockdown al Santuario in Sierra Leone: «Aiutamoli!»

Ma senza visitatori a sostenere i 10mila dollari al mese necessari a mantenere la struttura poco fuori da Freetown in Sierra Leone, Celia, Marion, Pieh e gli altri esemplari rischiano di non avere più ...

Calciomercato Sassuolo: i neroverdi su Kargbo, attaccante della Reggiana

Le prestazioni di Augustus Kargbo con la maglia della Reggio Audace non stanno passando inosservate: l’attaccante originario della Sierra Leone sta trascinando la società emiliana in Serie B ...

Ma senza visitatori a sostenere i 10mila dollari al mese necessari a mantenere la struttura poco fuori da Freetown in Sierra Leone, Celia, Marion, Pieh e gli altri esemplari rischiano di non avere più ...Le prestazioni di Augustus Kargbo con la maglia della Reggio Audace non stanno passando inosservate: l’attaccante originario della Sierra Leone sta trascinando la società emiliana in Serie B ...