Sicilia, la Lega perde un altro seggio all’Assemblea regionale: e adesso il gruppo ha bisogno di una deroga per sopravvivere (Di lunedì 20 luglio 2020) È la notizia di una defezione, l’ennesima ma solo una delle tante all’interno dell’Assemblea regionale Siciliana. Ma può essere anche un indizio sulla effettiva capacità della Lega di stabilizzarsi all’interno del Parlamentino di Sicilia. È di oggi la notizia dell’addio al partito di Marianna Caronia, deputata palermitana che a inizio anno aveva contribuito a costituire il gruppo del Carroccio insieme ad altri tre onorevoli, come vengono chiamati i consiglieri regionali Siciliani. Tutti provenienti da partiti diversi – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc –, ma uniti davanti ai sondaggi che premiavano costantemente il Carroccio anche a queste latitudini. Nel giro di sette mesi, però, le cose sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Francesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa Sclafani è il nuovo vice segretario della Lega per la Sicilia Occidentale m… - LegaSalvini : Lega, #Salvini: “Sicilia merita onestà e buongoverno”. - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, la Lega perde un altro seggio all’Assemblea regionale: e adesso il gruppo ha bisogno di una deroga per soprav… - fattoquotidiano : Sicilia, la Lega perde un altro seggio all’Assemblea regionale: e adesso il gruppo ha bisogno di una deroga per sop… - SARwatchMED : RT @AnsaSicilia: Migranti: Lamorgese e Gabrielli a Lampedusa. Fuori dal Comune protesta guidata da ex senatrice Lega | #ANSA -