Sicilia, dirigenti regionali attaccano Musumeci: basta populismo, rinnovi i contratti (Di lunedì 20 luglio 2020) Anche il Di.R.Si. il sindacato dei dirigenti dell'amministrazione della Regione Siciliana attacca il governatore Nello Musumeci dopo la sua sortita sui dipendenti regionali e che ha scatenato un putiferio. “Mentre nei precedenti attacchi il Presidente della Regione Siciliana era stato generico, adesso riporta un dato preciso (80% dei dipendenti) a riprova della improduttività della macchina amministrativa afferma il segretario regionale del Dirsi, Gianpaolo Simone -. Ci piacerebbe conoscere i dettagli di questo studio, e non facili battute per ottenere una eco nazionale, ma piuttosto gli altri elementi emersi! Probabilmente sarà emerso che i contratti Collettivi regionali di Lavoro (strumento base previsto dall'art. 39 della Costituzione italiana per ... Leggi su ilfogliettone

