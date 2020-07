Sicario si presenta alla porta del giudice Salas: ucciso il figlio 20enne (Di lunedì 20 luglio 2020) Omicidio nel New Jersey: Sicario suona alla porta del super giudice Esther Salas: ucciso il figlio, ferito il marito. ll giudice federale ha indagato su molti casi complessi: dai narcos alle truffe nei reality a Epstein Un Sicario bussa alla porta e il figlio del giudice federale Esther Salas viene assassinato. Il marito, anch’egli in … L'articolo Sicario si presenta alla porta del giudice Salas: ucciso il figlio 20enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Al momento dell’assalto Esther Salas si trovava nel seminterrato dell’abitazione. Il sicario ha pensato che non fosse presente oppure non ha avuto tempo di cercare? Ora la polizia – come ricostruito ...Nominata da Obama, ammirata e minacciata, il giudice federale ha indagato su molti casi complessi: dai narcos alle truffe nei reality a Epstein. Il killer si è finto un fattorino della Fed Ex e ha col ...