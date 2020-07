"Si sta decidendo in queste ore". Cipriani, conferme da Mediaset: grande ritorno (Di lunedì 20 luglio 2020) Non è più un'indiscrezione. La Pupa e il secchione, il fortunato programma di Mediaset, è pronto a tornare. Dopo il successo dell'ultima edizione, Francesca Cipriani si prepara al nuovo impegno televisivo. "Ci sono riunioni in corso in queste ore. Andrà in onda sicuramente nel 2021, ma le registrazioni sicuramente inizieranno dopo l'estate (in autunno). Il nome che circolano in questi giorni è quello di Pucci al posto di Paolo Ruffini. Ma si sta decidendo in queste ore. Non so altro", racconta la Cipriani. Nella scorsa edizione, lo ricordiamo, Francesca ha portato La pupa e il secchione ad ascolti altissimi superando la media di Rete con oltre il 14% di share. Preparatevi a rivedere la Cipry in un'edizione esplosiva. Lei, intanto, dice di volersi ... Leggi su liberoquotidiano

marcell42027530 : @MagoCassandro @6000sardine e si una volta, benetton sta ancora decidendo da che parte “vogliono” stare le sardine - gfrisoli : @RobTallei @fnicodemo @marcobreso @seniobonini Quello che si sta decidendo stavolta è una svolta fondamentale nella… - oscurafenice45 : @Gabriele_Mill Un attimo che lamorgese sta decidendo.. - qwerty39602114 : @boin_alessandro @CarloCalenda Ma perché confondete le due cose? Oggi l'Italia non sta chiedendo di accedere al rec… - FrancescoAbate3 : Si sta decidendo il futuro dell'Europa e noi abbiamo Conte e Casalino ai negoziati. Mi sto cacando sotto! -

Ultime Notizie dalla rete : sta decidendo La Pupa e il secchione, Francesca Cipriani conferma: "Torna". Voci di corridoio a Mediaset sul nuovo conduttore Liberoquotidiano.it In Europa riaprono le frontiere, ecco come (SCHEDA)

Confini interni allo spazio Schengen riaperti dal 15 giugno. Sulle frontiere esterne ogni 14 giorni il Consiglio aggiornerà una lista di Paesi terzi a cui “raccomanda” la riapertura. Molti Stati ...

Calciomercato Milan, nuova svolta Ibrahimovic | Può restare!

Zlatan Ibrahimovic starebbe decidendo in questi giorni il suo futuro sempre in bilico. Tutto dipenderà dalle prossime settimane: tutti i dettagli! Il suo arrivo a gennaio ha portato linfa vitale in ...

Confini interni allo spazio Schengen riaperti dal 15 giugno. Sulle frontiere esterne ogni 14 giorni il Consiglio aggiornerà una lista di Paesi terzi a cui “raccomanda” la riapertura. Molti Stati ...Zlatan Ibrahimovic starebbe decidendo in questi giorni il suo futuro sempre in bilico. Tutto dipenderà dalle prossime settimane: tutti i dettagli! Il suo arrivo a gennaio ha portato linfa vitale in ...