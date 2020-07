“Si rischia di morire di fame e pensano allo stato emergenza per 50 in terapia intensiva?” Attacca Renzi (Di lunedì 20 luglio 2020) Una ‘promozione’ degna di un romanzo di Camilleri! Ad oltre due mesi dalla sua uscita, Matteo Renzi prosegue l’infinita presentazione de ‘La mossa del cavallo’, il suo ultimo libro edito da Marsilio. Stavolta il leader di Italia Viva è passato‘ per Trento dove, come al solito, l’incontro ha regalato anche la possibilità di poter commentare diversi temi ‘caldi’, legati al quotidiano della scena politico-economica e non del Paese. Renzi: “Oggi l’emergenza non è il coronavirus…” Tuttavia, fra i diversi argomenti affrontati, Renzi ha mostrato maggior ‘passione’ per uno in particolare: quello relativo all’eventuale prolungamento dello stato di emergenza: ... Leggi su italiasera

Fontana3Lorenzo : Davvero assurdo! Mentre si cerca faticosamente un’intesa sugli aiuti, che rischia di essere al ribasso, l’Europa st… - FMCastaldo : Il #MES non si può usare per aiuti a famiglie e imprese, ma solo per spese sanitarie dirette e indirette legate all… - fanpage : Nel Lazio si rischia un nuovo #lockdown - jobwithinternet : RT @Nicolo230592: Renzi: 'Stato emergenza fino a 31 dicembre? Si rischia di morire di fame' - l_oriano : @matteosalvinimi Se si va avanti così si rischia di non paghino nemmeno le pensioni in essere e questo vuole mandar… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si rischia Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche