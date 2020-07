Sette milioni di litri di gasolio contrabbandati in Italia attraverso il Brennero: 19 indagati (Di lunedì 20 luglio 2020) Sette milioni di litri di gasolio importati illegalmente in Italia in un solo anno, attraverso il valico del Brennero. A scoprire il contrabbando fra la Germania e il nostro Paese, dove il gasolio per ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Ultime Notizie dalla rete : Sette milioni Rimini, sostegno alle imprese e all’economia: arrivano sette milioni dall’amministrazione AltaRimini Recovery Fund, 50 miliardi dividono l’Europa. I frugali insistono: “Sconti a noi e meno aiuti”

BRUXELLES. Uno scontro mai visto e un braccio di ferro tesissimo per 50 miliardi di euro. Che, essendo il Recovery Fund un programma triennale (2021-2023), fanno poco più di 16 miliardi di euro l’anno ...

Sottoposti a sequestro cautelare, oltre a somme di denaro presenti sui conti correnti degli indagati, anche quote societarie, autovetture e immobili, tra i quali un appartamento di Roccaraso ...

