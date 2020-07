Serie A su Sky, chiude la 34a giornata il big-match Juventus-Lazio: orario e probabili formazioni (Di lunedì 20 luglio 2020) La Serie A su Sky chiude questa sera con il posticipo della 34a giornata: in campo il big-match Juventus-Lazio. L’ultima partita della 34a giornata del campionato di Serie A mette di fronte questa era Juventus e Lazio, due protagoniste di questa stagione. Occasione importante per l’allungo decisivo dei bianconeri, con gli ospiti che devono vincere … L'articolo Serie A su Sky, chiude la 34a giornata il big-match Juventus-Lazio: orario e probabili formazioni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkySport : MILAN-BOLOGNA 5-1 Risultato finale ? ? #Saelemaekers (10’) ? #Calhanoglu (24’) ? #Tomiyasu (45’) ? #Bennacer (49’)… - SkySport : Inizia Roma-Inter, segui il LIVE ? #RomaInter Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - SkyTG24 : Brescia-Spal 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - zazoomblog : Juventus-Lazio programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019-2020 - #Juventus-Lazio #programma - junews24com : Telecronaca Juve-Lazio: chi commenta il match dello Stadium - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sky

Sky Sport

“Quello del contatto tra Kolarov e Lautaro non è una situazione dubbia. Il giocatore della Roma non prende mai la palla ma solo il calcagno dell’avversario. Ma non voglio parlare degli arbitri che son ...La squadra di Maurizio Sarri, reduce da tre partite senza vittorie, sfida i biancocelesti nel positicipo della 34ª giornata di Serie A. Vincendo si avvicinerebbero ancora di più allo scudetto TORINO - ...