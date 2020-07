Serie A, settimana decisiva per il futuro dei diritti tv (Di lunedì 20 luglio 2020) La Serie A si appresta a vivere una settimana decisiva. Non solo per lo Scudetto – che questa sera potrebbe incamminarsi verso Torino, oppure rimanere ancora in bilico con Lazio e Inter potenzialmente a -5 e Atalanta a -6 –, ma anche per i diritti televisivi futuri. Il presidente di Lega, Paolo Dal Pino, affiancato … L'articolo Serie A, settimana decisiva per il futuro dei diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Serie settimana Lunedì 20 luglio scatta la 2a edizione del camp “Una settimana da serie A” News Rimini Chiamatemi Anna 2 tra lettere d’amore e un nuovo look, trame episodi dal 20 al 24 luglio

Al via una nuova settimana in compagnia di Chiamatemi Anna 2 su Rai2, ecco le anticipazioni sugli episodi in onda dal 20 al 24 luglio Continua l’appuntamento quotidiano con Chiamatemi Anna 2 su Rai2.

Super Gerini trascina lo Junior Tennis Perugia allo spareggio per la promozione in A1

Prosegue la grande serie positiva dello Junior Tennis Perugia, che approda al tanto agognato doppio spareggio per la promozione nella massima serie tennistica italiana a squadre. Il girone 2 di serie ...

