Serie A, le designazioni arbitrali per le gare di domani: Pairetto per Sassuolo- Milan (Di lunedì 20 luglio 2020) domani alle 21,45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Milan. La gara sarà arbitrata da Luca Pairetto. Ad arbitrare Atalanta-Bologna, anticipo della 35.ma giornata in programma sempre domani alle 19.30 sarà Federico La Penna. Foto: Repubblica L'articolo Serie A, le designazioni arbitrali per le gare di domani: Pairetto per Sassuolo- Milan proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ROMA - La CAN di Serie A ha reso note le designazioni per le prime due gare della 35ª giornata di campionato in programma domani, martedì 21 luglio: alle 19.30 Atalanta-Bologna (La Penna) e alle 21.45 ...

