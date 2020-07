Serie A, gli arbitri di Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan (Di lunedì 20 luglio 2020) Serie A, di seguito le designazioni arbitrali delle gare di domani sera, la prima sarà Atalanta-Bologna mentre la seconda Sassuolo-Milan Serie A, di seguito le designazioni arbitrali delle gare di domani sera, la prima sarà Atalanta-Bologna mentre la seconda Sassuolo-Milan. Andiamo a vedere le designazioni complete delle squadre arbitrali per le uniche due gare di giornata. Atalanta – Bologna Martedì 21/07 h. 19.30 LA PENNA CALIARI – GORI IV: MAGGIONI VAR: CALVARESE AVAR: BINDONI Sassuolo – Milan Martedì 21/07 h. 21.45 PAIRETTO TOLFO – BACCINI IV: FABBRI VAR: CHIFFI AVAR: VALERIANI Leggi su ... Leggi su calcionews24

